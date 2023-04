Odeurs de la terre. Résister avec la milpa

Isabel Cruz est d'origine mixtèque. Elle n'a jamais cessé de travailler aux côtés des paysannes et paysans indigènes du sud du Mexique. Le livre éclaire sa trajectoire marquée par la négation de ses racines indigènes d'incorporation de ces cultures au projet national modernisateur qui a imprégné l'éducation des enfants de ces familles et communautés autochtones. L'ouvrage rend visible la richesse des modes de vie de ces peuples où les humains ont leur juste place au sein du vivant, du fait de l'entremêlement des dimensions matérielles et spirituelles du lien à la nature. A travers le prisme de la culture du maïs, le livre montre la contribution de ces peuples à la biodiversité, laquelle alimente en retour une cosmogonie complexe et en dialogue constant avec les divinités de la nature. Faisant passer les intérêts collectifs avant les intérêts individuels, les communautés indigènes et paysannes du Mexique nous offrent une leçon de résilience.