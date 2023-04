La boîte à outils de la finance d'entreprise. 64 outils clés en mains

Les entreprises doivent faire face à des normes comptables sans cesse renouvelées, à une sophistication des montages et des produits financiers ainsi qu'à l'obligation d'obtenir des résultats à court terme. Cet ouvrage se concentre sur trois axes majeurs : la mise sous contrôle des activités, l'anticipation et la prospective et la gestion des risques. Il propose 64 outils et méthodes indispensables à la pratique quotidienne de la finance d'entreprise, pour concevoir, préparer, rédiger notes, présentations et synthèses.