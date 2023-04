Le manager intuitif. Vers l'entreprise collaborative, 3e édition

L'arrivée des nouvelles générations, l'ouverture de l'entreprise sur son écosystème, et le développement des technologies collaboratives impulsent des transformations importantes du monde du travail. Mais ces changements ne suffisent pas à rendre l'organisation plus performante ! Pour stimuler la créativité, et relever le défi de l'innovation, le manager du XXIe siècle doit : construire une vision fédératrice pour motiver ses collaborateurs ; pratiquer un management d'influence en rupture avec le management d'autorité traditionnel ; favoriser l'apprentissage permanent et stimuler la collaboration ; mettre en oeuvre une communication efficace et encourager la transparence ; capitaliser sur ses compétences relationnelles : empathie, pédagogie, intuition, souplesse, etc. Mais comment le faire, concrètement ? Cette troisième édition, entièrement revue et enrichie de deux nouveaux chapitres, vous fournit des pistes pratiques, fondées sur des expériences menées en France et à l'étranger pour accompagner les changements et réussir la co-construction de vos projets. Le chapitre "Dix conseils pour le manager du XXIe siècle" bénéficie des dessins de Denis Pessin, qui illustre depuis de nombreuses années les chroniques de Meryem Le Saget dans Entreprise et Carrières. Prix Dauphine Entreprise