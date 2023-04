La boîte à outils du bilan de compétences. 67 outils cles en mains

L'approche comportementale par l'attention et la réflexivité est à la base des interventions du cabinet de formation Atlans dont font partie les auteurs. On retrouve dans cet ouvrage cette approche au centre de la posture du consultant en bilan de compétences. L'ouvrage apporte en sept dossiers toute la panoplie d'outils d'accompagnement au bilan de compétences. Les outils présentent soit des méthodes, des check-lists, des modèles, des règles, des documents-types, ou des exemples. Cette variété d'outils permet d'aborder tous les éléments nécessaires pour être conforme à la réglementation, pour mener les trois phases du bilan de compétences, le bilan à six mois et d'accompagner le bénéficiaire pour définir et mettre en oeuvre son projet.