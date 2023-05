Au pays des rizières

Un grand voyage au bout du monde à la rencontre de l'Asie féérique ! As-tu déjà rêvé de descendre la rivière des Parfums ? Connais-tu les maisons aux esprits ? Veux-tu monter sur un buffle d'eau ? Sais-tu où l'on mange des tarentules grillées ? En route pour la péninsule indochinoise, une région tropicale aux paysages magiques et aux civilisations millénaires. Tu vas parcourir les rizières ondoyantes et les jungles luxuriantes, côtoyer les bouddhas géants et les éléphants majestueux, découvrir les traditions culinaires et les villes tentaculaires de cinq pays de l'Asie du Sud-Est. Un grand voyage aux mille surprises, de la Thaïlande au Myanmar en passant par le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Un album pour voyager depuis chez soi et admirer la beauté et la diversité du monde. A travers cet album, partez à la découverte de l'Asie du Sud-Est, dès 7 ans !