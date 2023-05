Le réveil du feu Tome 2 : Phénix et le palais de Givre

Une héroïne implacable. Un monde imaginaire digne des meilleures fantasy. Découvrez la nouvelle trilogie de fantasy incontournable par Aisling Fowler. La jeune Douze a pris le nom de Phénix, et elle a découvert qu'elle est une sorcière au pouvoir rare, lié au feu. Peu après la destruction de la Loge des Chasseurs, un nouveau danger envahit les terres d'Ardis. La Ténébrence, force maléfique que les sorcières parvenaient à contenir, s'est réveillée. Alors que la menace se fait chaque jour plus grande, alors que Phénix doit encore comprendre comment maîtriser son pouvoir unique, il semblerait bien que la jeune fille soit la seule capable de la détruire. Une trilogie de fantasy captivante, pour les fans de Bottero, de Tolkien et de Pullman, qui plaira autant aux filles qu'aux garçons dès 9 ans.