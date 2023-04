Destination Japon

Partez à la découverte du Japon et de sa culture et ne passez pas à côté de ses lieux emblématiques : Hiroshima et son Peace Memorial Park ; le célèbre sanctuaire à portail rouge de Miyajima ; le château de Himeji ; Osaka ; les anciens temples du mont Koya, Nara et Kyoto ; les rues bondées et les parcs verdoyants de Tokyo. Mais aussi des conseils pour se déplacer au Japon en train à grande vitesse, train local, ferry et bus et d'autres plus gourmands pour voyager autrement et déguster des plats authentiques comme les sushis, les okonomiyaki, les ramen et le barbecue japonais.