500 dictées et exercices d'orthographe école primaire. Du CE2 au CM2

100 fiches résumant de manière simple et accessible l'ensemble des difficultés d'orthographe, de grammaire et de conjugaison abordées en primaire. L'ouvrage suit la progression des enfants en étant divisé en 3 parties : CE2, CM1 et CM2. Des exercices en lien avec la difficulté abordée dans la leçon permettent de se préparer à la dictée. Une dictée par double-page, aboutissement de la leçon et des exercices préparatoires.