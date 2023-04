Le guide des fleurs de Bach. 38 élixirs floraux pour lutter contre le stress, l'anxiété, le manque de confiance en soi...

Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux qui agissent sur les états émotionnels et aident à transformer le " négatif " en " positif " : stress, fatigue, peur, découragement et dépression, hypersensibilité, manque de confiance en soi, problèmes relationnels... Cet ouvrage rassemble tout ce qu'il faut savoir pour bien les choisir et les utiliser selon leurs bienfaits thérapeutiques et les troubles émotionnels. Pour chacune, des études de cas et exercices pour faciliter l'automédication, mais aussi des conseils sur la posologie, la durée du traitement...