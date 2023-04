Les 1000 premiers jours de bébé. Comprendre et accompagner son enfant dans ses premiers apprentissages

L'objectif de cet ouvrage, en partant des grandes étapes du développement du bébé depuis sa conception jusqu'à ses 3 ans, est de comprendre les besoins de son enfant à chacune de ses étapes et de savoir comment y répondre (sans stress ! ). Même si ce développement va de pair avec celui du cerveau, un environnement sécure et aimant dès la naissance est essentiel. En effet, un tout-petit recherche affection et sécurité, et son bien-être émotionnel dépend de la façon dont ses parents vont interagir avec lui. Cette sécurité affective l'aidera à "bien "grandir et à gagner en autonomie. D'où l'importance portée à ces 1 000 premiers jours, confirmée par l'apport des neurosciences.