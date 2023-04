The London Treasure Mystery. 6e et 5e

Une bande dessinée facile à comprendre, pour lire en anglais avec plaisir dès la 6e ! Des histoires haletantes, pleines de suspens, d'humour et de rebondissements inattendus ! Un chantier de construction hanté, une forte odeur de cigare, un mystérieux trésor... Pas de quoi faire peur à Charlie et Katy qui vont enquêter tambour battant dans les rues de Londres ! Aidés de leur fidèle compagnon Angus, ils doivent résoudre une énigme surgie des siècles passés... Toutes les traductions en fin d'ouvrage et des enregistrements à télécharger gratuitement sur le site http : //www. parascolaire. hachette-education. com (Lien -> http : //www. parascolaire. hachette-education. com/). Hachette Education est le premier éditeur parascolaire à proposer des BD en anglais !