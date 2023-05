Réaliser un diagnostic organisationnel. Une boîte à outils 100 % opérationnelle pour conduire une réorganisation de A à Z

Aujourd'hui, seules les entreprises bien organisées survivent ! Face à une concurrence débridée et des marges qui se réduisent de jour en jour, seule une optimisation des processus peut garantir la maîtrise des coûts de fonctionnement, et contribuer à la pérennité de l'entreprise. Mais avant d'entreprendre une démarche d'amélioration de son organisation, encore faut-il en repérer les dysfonctionnements et poser le bon diagnostic. C'est tout l'enjeu de cet ouvrage ! Destiné au dirigeant, au manager d'équipe ou au consultant externe, il permet de conduire une démarche de diagnostic organisationnel de A à Z, de façon logique, exhaustive et structurée. Agrémenté de documents immédiatement opérationnels, ce livre constitue la boîte à outils indispensable, complète et modulable, pour diagnostiquer efficacement son organisation.