Sami et Julie : Rififi à la récré. Fin de CP-CE1

Les aventures de Sami et Julie en BD ! Sami et Julie mènent l'enquête ! Dans cette nouvelle aventure, Léo a un gros souci : il se fait voler son goûter à la récré... Tous les jours ! Ah mais ça alors, ça ne se passera pas comme ça ! Sami, Tom et Basile vont lui venir en aide. Après avoir compris qu'il s'agissait de " harcèlement " , la petite bande décide d'en parler à un adulte de confiance... Cette bande dessinée est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans. Avec une histoire haletante et un texte facile à lire, nos apprentis lecteurs prendront goût à la lecture.