Alliance. Messages des vénusiens aux peuples de la terre

Hors de notre espace et hors de notre temps connu, il existe des êtres qui vivent intensément. Leur monde n'est ni ennuyeux, ni morne, et pourrait même être un exemple pour le nôtre. Cette exploration d'autres mondes nous apprend qu'il y a d'autres façons de concevoir la Vie et l'amour. De nouvelles perspectives s'ouvrent à nous grâce à cet ouvrage.