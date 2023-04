Et si chaque jour était un cadeau. 101 histoires pour s'émerveiller

101 histoires pour s'émerveiller Découvrez 101 histoires inspirantes pour réapprendre à apprécier la beauté du monde. Dans ce livre, vous retrouverez un témoignage pour travailler sur ses blessures et transformer ses souffrances en leçons, mais aussi des clés pour observer avec l'âme, reconnaître les petits miracles quotidiens et se reconnecter à soi. Grâce à ce texte inspirant, apprenez à voir le bonheur dans chaque situation et redécouvrez les trésors de la vie.