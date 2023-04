Mes lettres pour toi

Les rêves, les souhaits et les souvenirs les plus chers de votre enfant doivent être conservés dans un endroit spécial. Saisissez-les tous dans ce livre-souvenir relié en tissu, rempli de 18 années de questions et d'espaces pour écrire une lettre chaque année de son enfance. Offrez-le à l'occasion d'une remise de diplôme ou d'un mariage pour un cadeau personnel et sincère.