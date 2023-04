L'inspecteur Petit à la Coupe du monde CE1 et CE2. Avec une loupe à détacher

Des histoires mystérieuses à dévorer sans attendre ! L'inspecteur Petit et son fidèle assistant chinois Chan San Peur sont deux policiers très malins : c'est pour cela qu'on leur confie toujours des enquêtes super-difficiles ! L'inspecteur Petit et Chan San Peur doivent se rendre en urgence à Rio de Janeiro, au Brésil, pour tenter de retrouver la coupe du monde : le trophée a été volé et, sans lui, la compétition pourrait bien être annulée... Pour la seconde énigme, les deux détectives vont à Londres. Ils viennent aider la police anglaise à retrouver un cheval de course de très grande valeur qui a mystérieusement disparu. EN PLUS ! Une loupe pour décrypter les réponses !