Le livre découpable pour trouver le coupable. Enlèvement au zoo Animoland !

Découpe les indices en papier pour résoudre l'enquête ! Catastrophe au zoo Animoland : ce matin, les soigneurs sont dans tous leurs états ! Avant d'ouvrir les portes du parc aux visiteurs, ils ont remarqué que Causette, l'un des ouistitis, a disparu ! Le soigneur du secteur des singes est formel : elle n'a pas pu s'enfuir, c'est un enlèvement. Le commissaire te charge de l'affaire. Munis-toi d'une paire de ciseaux, plonge-toi dans les pages de l'histoire et découpe les indices en fin de livre. Chaque élément à découper te permettra de résoudre une des étapes de l'enquête et, enfin, d'arrêter le coupable ! Découpage, pliage, comparaison, cherche et trouve, mots mêlés... fais marcher tes méninges pour fouiller le zoo et retrouver Causette ! Un concept inédit et original pour des heures d'enquête et de fun !