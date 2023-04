Space Chef Caisar

SF, cuisine, action : (re)découvrez en grand format une grande aventure intergalactique à la sauce Boichi ! An 999 du calendrier spatial... trois jolies filles, les "monster hunters" du team Manade, sillonnent la galaxie. A leurs côte s voyage un jeune chef, sous les fre les traits duquel se cache la le gende des fourneaux galactiques : Caisar ! De son hachoir, il pourfend avec aisance tous les ingre dients et les embu ches qui se dressent devant lui... mais quel est son vrai but ?