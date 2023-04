A.X.E. Judgment Day Tome 1

La guerre n'est que le commencement ! Quand les Eternels découvrent que les mutants sont en fait une forme de Déviants dont ils sont chargés de réguler la population, ils prennent la décision d'attaquer brutalement Krakoa et Mars. Les Avengers se retrouvent aussi impliqués dans le conflit opposant les Eternels et les X-Men dont les conséquences n'ont pas fini de faire trembler l'univers Marvel ! Le premier grand crossover de l'année 2023 est littéralement gigantesque, puisqu'il oppose les Avengers, les X-Men et les Eternels. Kieron Gillen (Eternals, Immortal X-Men) est aux commandes de cette épopée dont il signe quasiment tous les épisodes, y compris les nombreux tie-ins. La saga est bourrée de rebondissements et nous tiendra en haleine jusqu'au mois de juin.