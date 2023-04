Destiny of X Tome 8 . Edition collector

Lorsque les Eternels attaquent Krakoa, c'est à Exodus de prouver sa valeur ! Mais le crossover Judgment Day n'est pas le seul souci des mutants, car le plan de Cassandra Nova est enfin dévoilé. Diablo et son équipe doivent traquer un dieu fugitif, les Maraudeurs partent pour une mission de sauvetage et Saturnyne forge une alliance avec un ancien ennemi. Alors que le crossover A. X. E. : Judgment Day est lancé, les différentes séries de l'univers mutant continuent leur bonhomme de chemin en étant plus ou moins impactées par l'évènement selon les cas. Une chose est sûre, les séries de la sphère X-Men ne se sont jamais aussi bien portées !