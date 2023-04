Raconte-moi 7 histoires qui font rire

-Le chien spaghetti : Spaghetti est un chien si long, si long, qu'il se retrouve tout emmêlé ! -Le petit Loupion : qu'il est craquant ce bébé Loupion ! Mais le papa de Nadia n'en veut pas à la maison. -Un mignon petit cochon : pour distraire un petit cochon, le fermier laisse toute sa famille s'installer chez lui ! -Max et monsieur Jo : Monsieur Jo ne s'ennuie plus depuis que Max l'éléphant est venu vivre avec lui. -Ernest, l'ours qui danse : c'est compliqué quand on est un ours de devenir danseur d'opéra. -Un crocodile à la maison : S'il y a du bazar partout dans la maison, prétend Simon, c'est la faute d'Hector, le crocodile ! -Kapoudou l'escargot : quand un escargot tout nu, cherche sa nouvelle maison. Un recueil qui reprend 7 histoires parues précédemment dans le magazine Pomme d'Api.