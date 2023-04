Kiss Me Again

Il va bouleverser sa vie pour le pire... mais surtout le meilleur. Lorsque Lou apprend qu'elle va devoir accueillir le frère de son mari chez elle, elle voit rouge. Partager son bel appartement bordelais avec un inconnu pour une durée indéterminée, ça jamais ! Malheureusement, et comme pour beaucoup d'autres choses, Alex ne lui a pas laissé le choix. Alors, Lou décide de garder ses distances pour faire fuir son invité indésirable le plus vite possible. Entre son couple qui s'effondre jusqu'au point de non-retour sous les mensonges d'Alex et le désordre d'Eliott qui chamboule son organisation, elle est à bout et se sent terriblement seule. Mais voilà que, peu à peu, la présence rassurante d'Eliott et son charme discret distraient Lou de toutes ces tempêtes. Est-elle réellement prête à ouvrir les portes de son coeur à cet homme aussi exaspérant qu'attirant ? A propos de l'autrice Curieuse et enthousiaste, Elise Bourges est en perpétuelle quête de nouveauté. Elle aime se nourrir d'aventures lointaines, d'amitiés solides et de la recherche de la vérité. Pour elle, l'écriture est à la fois un moyen de témoigner et de rêver, d'alimenter sa quête et de déposer son grain de folie.