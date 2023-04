Résistance 2050

En 2050, une grande partie des pays du globe encourage sa population à s'équiper d'une puce cérébrale qui augmente les capacités intellectuelles de chacun, prévient les maladies, anesthésie la douleur, apaise, réveille, endort - qui transforme les individus en ordinateurs... et les met donc à risque d'être piratés, d'échapper à leur propre raison. Cette invention a été couronnée d'un Nobel, elle est le fruit des recherches d'un couple français, Ash et Chloé. Lui est proche du pouvoir, elle se met à douter. Car le visage qui incarne la résistance française est celui d'Oona, une artiste que Chloé a connue et aimée. Quand les deux femmes se rencontrent, le pays est au bord de la guerre civile. Le sud de la France et la Bretagne sont des zones libres, prêtes à en découdre pour protéger leurs enfants. Mais le gouvernement a d'autres préoccupations : il semble qu'une force non identifiée s'approche peu à peu de la Terre... Amanda Sthers et Aurélie Jean se projettent dans un roman dystopique où les craintes qui naissent aujourd'hui sont incarnées et poussées à leur apogée. Un rythme frénétique et des personnages jubilatoires.