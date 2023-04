BLOOD SONG TOME 5 : LA REINE DE FEU. PREMIERE PARTIE

Réchappée d'une mort certaine, la reine Lyrna est déterminée à reconquérir l'indépendance du Royaume Unifié. Pour cela, elle doit faire appel à des forces qui naguère encore lui répugnaient : les êtres dotés des étranges facultés de la Ténèbre, et porter le combat jusqu'aux portes de l'Empire ennemi. Comme ce fut le cas par le passé, l'issue du conflit repose en grande partie sur Vaelin Al Sorna, désormais Seigneur de Guerre du Royaume. Mais la voie vers la victoire s'avère semée d'embûches. Car l'ennemi volarien dispose d'une nouvelle arme, que Vaelin doit à tout prix détruire s'il veut faire triompher son camp - un mystérieux Allié capable d'accorder la vie éternelle à ses serviteurs. Or, vaincre un immortel relève de l'impossible, surtout lorsque la voix du sang, le pouvoir qui faisait de Vaelin le plus grand guerrier de son temps, demeure obstinément muette... " Le style de Ryan rend cette histoire impossible à lâcher. Un classique en devenir. " Booklist Ce volume comprend la première moitié du roman La Reine de feu, trosième tome de Blood Song.