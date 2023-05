Se forger un coeur de diamant. La quête d'un bonheur inaltérable

Derrière le sourire et les lumières des plateaux de télévision, l'animatrice et journaliste Karine Arsène, se livre dans un récit lui aussi lumineux qui révèle cependant un parcours émaillé de nombreuses épreuves l'amenant à approfondir le sens de la vie et sa définition du bonheur. Truffé de contes, de couleurs et de paraboles philosophiques, Karine Arsène nous invite à plonger dans les profondeurs de la sagesse orientale, afin que chacun puisse y déceler des clés précieuses, révéler son potentiel infini et ouvrir le champ des possibles. Car " lorsque le coeur change, l'environnement change ". Loin d'un discours prosélyte ou dévot, c'est une foi laïque et universelle dont il est ici question. Bien qu'elle s'en défende, Karine Arsène partage à travers ce périple de puissantes leçons de vie pour avancer vers la voie dorée, là où règne la magie de l'univers et la véritable abondance. Une véritable inspiration pour toutes et tous.