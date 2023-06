Les Dieux silencieux, T2 : Le Maître Artificier

Annev a échappé à son destin, mais son avenir s'annonce bien sombre... Après avoir survécu à la destruction de leur village, Annev et ses amis rallient la cité tentaculaire de Luqura, où ils affrontent des menaces et des mystères plus grands encore. Tandis qu'il arpente les rues dangereuses de la ville, Annev cherche un moyen de contrôler sa magie naissante et de retirer l'artefact littéralement greffé à son corps. Mais à quel prix ? De son côté, Fyn déclare une guerre secrète aux guildes corrompues de Luqura pour bâtir son propre empire criminel. Au coeur de la forêt de Brake, Myjun quant à elle devient l'apprentie de l'assassin de l'ombre. Pendant ce temps, dans les ruines de l'Académie, subsistent les pouvoirs colossaux du Caveau de la Damnation... " Si Le Maître des Chagrins a posé un nouveau jalon dans le paysage de la Fantasy moderne, ce deuxième tome a tout pour attirer de nombreux lecteurs dans les années à venir... Call a créé un mélange rare d'innovations narratives, de personnages authentiques et d'univers savamment bâtis, qui place la barre très haut. " Fantasy Book Review " Call est un maître de la Fantasy moderne. Selon moi, le meilleur dans son genre. " Betwixt the Sheets " Avec Le Maître des Chagrins, Justin Call avait poliment frappé à la porte du monde de la Fantasy pour se présenter. Avec ce nouveau volet, il enfonce la porte pour nous saisir à la gorge ! " Out of This World SFF Reviews