A nous les Pyrénées

C'est l'histoire de Victor et de sa soeur Juliette qui partent en bivouac dans les Pyrénées avec leurs cousins. Solveig a trouvé son bâton de marche et Octave un os pour compléter sa collection. Quant à César, il peine dans les montées... ses mollets lui font mal ! Les enfants doivent suivre les balises pour rester sur le bon chemin ! Au fur et à mesure de leur avancée, la petite équipe croise de sublimes fleurs, des animaux sauvages, des cascades ou encore une empreinte un peu spéciale... Une halte s'impose au bord d'un ruisseau pour pique-niquer, se reposer ou encore pour certains... construire un barrage ! Mais il faut reprendre la route pour arriver à temps pour installer le bivouac et vivre l'aventure jusqu'au petit matin !