En route pour le sacrement du pardon - guide du catéchiste

Un module de préparation au sacrement du pardon ou de réconciliation pour les enfants dès 8 ans, pour découvrir que nous sommes infiniment aimés de Dieu et que son pardon est plus fort que tout le mal que l'on peut faire. Le guide du catéchiste propose un accompagnement pas à pas, rassurant, pour faciliter la préparation et l'animation des séances. La pédagogie vise à susciter le désir des enfants et à les impliquer fortement dans leur préparation (variété des activités proposées, interactions, espaces d'appropriation...). Ce module met en place une progression dynamique en 4 temps : A la découverte de l'amour de Dieu ; Face à nos manques d'amour : le pardon ; L'amour de Dieu reçu dans le sacrement du pardon ; Témoins de l'amour. Le + : des ressources pédagogiques numériques complémentaires, à retrouver sur le site CRER-Bayard.