Pallas Tome 1 : Dans le ventre de Troie

Chante, Pallas, comment Zeus t'arracha aux bras de ta soeur pour te jeter sur la terre inféconde. Comment il éleva de hautes murailles pour te séparer d'Athéna, et la colère qui saisit la déesse. Chante, Pallas, les noms des mortelles et des immortelles qui furent sacrifiées pour te libérer du ventre de Troie. Chante, fille de Triton, le combat d'Athéna". Elles sont déesses, mortelles, connues ou oubliées. A travers le regard de ces femmes, Marine Carteron (autrice des Autodafeurs, Génération K et Dix) revisite la mythologie grecque et lève le voile sur ce qu'Homère nous a caché : les véritables causes des guerres de Troie.