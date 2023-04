Licornes de rêve. Magie des fées

Découvre les mondes magiques des licornes et des fées ! Orne-les de somptueux bijoux et crée des décors merveilleux. Ce carnet contient : - 576 stickers dont 82 brillants ; - 5 modèles pour t'inspirer ; - 35 licornes à dessiner et à parer de bijoux ; - 17 pochoirs ; - 4 planches de motifs à découper. Avec la présentation des licornes et fées et leur carte d'identité.