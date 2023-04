Hors-cadre. L'art et la méthode d'un chercheur de trésors

Rien ne prédisposait Johann Naldi à devenir, comme le qualifie Michel Onfray, " un authentique découvreur de trésors ". Travaillant dans un Ehpad du sud de la France, il fait là-bas la rencontre du peintre belge Pierre Saint-Sorny, qui entreprend de lui inculquer tout ce qu'il sait des arts picturaux. Le jeune Naldi se sert de ce savoir pour acheter et revendre des tableaux sur eBay... et voilà qu'il gagne bientôt assez d'argent pour arrêter de travailler ! Dès lors, les trouvailles et les découvertes se multiplient : une grande toile de Courbet, représentant une Baigneuse dans un paysage ; un carnet de dessins inédits de Delacroix ; un cheval peint par Géricault ; des peintures de Constable, de Delaroche... Des chefs-d'oeuvre réapparaissent ainsi miraculeusement, au gré de ses rencontres et de ses recherches. Comme disait Baudelaire : " Maint joyau dort enseveli/Dans les ténèbres et l'oubli,/Bien loin des pioches et des sondes. " Mais comment découvre-t-on des tableaux de grands maitres ? Où faut-il chercher ? Comment s'assurer de leur authenticité ? Combien peuvent-ils valoir ? Un beau-livre unique en France, qui s'adresse à tous et entraine le lecteur dans une fabuleuse chasse au trésor.