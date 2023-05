Le Pays du Haut-Lignon à pied

Le Pays du Haut-Lignon se situe dans le sud-est du département de la Haute-Loire. Ce topoguide propose 23 randonnées entre moyenne montagne et plaines boisées. Un territoire façonné par l'activité volcanique offrant une mosaïque de paysages et de sites naturels remarquables comme les monts du Vivarais et les gorges du Lignon. Depuis la table d'orientation de Mas-le-Tence, le randonneur aura une vue panoramique sur le Mont Mézenc, le pic du Lizieux et les sucs (vestiges volcaniques).