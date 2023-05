Saint-Jacques : Figeac - Moissac

Plus de 20 jours de randonnée sur la Voie du Puy allant de Figeac à Moissac et de Rocamadour à la Romieu. Le GR® 65 sillonne la vallée verte du Lot et le Quercy, entre causses calcaires et vergers. Une itinérance culturelle rassemblant autant les pèlerins que les randonneurs amateurs de patrimoine. Tout au long du chemin, de nombreux édifices religieux dignes d'intérêts (abbaye de Moissac, collégiale de La Romieu...) et des villages de caractère faisant parfois partis des plus beaux de France.