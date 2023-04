A cloche-coeur

Agnès et Michel s'aiment, même s'ils ne peuvent s'empêcher de se déchirer. Amour passion ou relation toxique ? Dans la voiture, cette nuit-là, de retour d'un week-end à la campagne, une énième dispute éclate et Agnès, excédée, demande à descendre. Tant pis s'il est 2 heures du matin. Regrettant au bout de deux minutes de l'avoir laissée seule dans la nuit, Michel décide de l'attendre au restaurant-auberge situé à cinq cents mètres, où ils ont leurs habitudes, et de commander une bouteille de champagne pour faire la paix. Une heure et demie passe et Agnès ne réapparaît pas. Sans doute, avec son caractère bien trempé, sera-t-elle rentrée à Paris en autostop. Mais à l'aube, un cadavre de femme est retrouvé à l'endroit exact où ils se sont quittés. Et si c'était elle ? Michel aurait tout du coupable idéal, ou du petit ami éploré. Reste à savoir lequel de ces rôles est le plus crédible.