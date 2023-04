Le peuple de l'air Tome 2 : Le roi maléfique

Jude, la jeune humaine élevée au royaume des Faes, a installé le Prince Cardan sur le trône de Terrafae. Et à 17 ans, elle est désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la Cour. Mais entre les intrigues politiques, les menaces de guerre et les sortilèges du Peuple, les pièges sont nombreux, même pour la sénéchale du roi. Surtout pour la sénéchale du roi. Afin de naviguer entre tous ces dangers et de contrer les traîtres qui voudraient s'accaparer la couronne, Jude doit user de tous ses talents d'espionne. Mais le plus difficile pour elle pourrait bien être de mettre de côté les sentiments ambigus qu'elle a développés pour le jeune et irrésistible roi Cardan...