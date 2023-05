De la politique et de la psychanalyse. Pas sans l’amour

Comment le sujet se loge-t-il dans la collectivité sans se dissoudre dans la masse d'un "tous pareils" et sans succomber à l'isolement d'un "tous différents" ? L'ouvrage explore les symptômes dits sociaux et les accidents du lien social pour extraire la logique du monde de la globalisation : il rejette le manque et l'altérité, séduit l'appétit de jouissance du surmoi, cultive la frustration dont se nourrit le marché tout en autorisant à toutes les prédations. L'ouvrage s'efforce, à partir de la clinique psychanalytique, de montrer en quoi le symptôme est le gond de l'articulation du singulier et du social, et la résistance paradoxale à tout formatage. L'antisémitisme est pris comme paradigme, tressant ce qu'il doit à l'histoire avec les discours actuels relatifs au rejet de l'altérité - rejet qui désarme les résistances faute que le sujet y reconnaisse sa propre part.