Colombe à l'hôtel du lac Tome 2 : Des confidences et des secrets

Colombe fait sa rentrée dans son nouveau collège et affronte Yasmine, une fille au caractère spécial. Heureusement l'Hôtel du Lac reste son refuge, là où elle aime observer, rêver et réfléchir. Un couple de clients l'intrigue. Pourquoi rôdent-ils dans le parc ? Qu'y cherchent-ils ? En fouillant l'hôtel, Colombe et son jeune frère Caspar découvrent un cahier et des lettres, autant de liens avec le passé de l'établissement. Caspar est persuadé que les eaux du lac renferment la preuve que Louisa, son ancienne propriétaire, a été assassinée. Peu après, Yasmine fait à Colombe des confidences surprenantes. Pourront-elles se faire confiance ?