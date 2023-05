Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ? Conseils et jeux pour améliorer sa mémoire au qotidien. 150 activités

Plus de 100 jeux et exercices progressifs pour ne plus rien oublier et travailler la mémoire du quotidien. A vous de jouer ! C'est en travaillant régulièrement sa mémoire qu'on lutte le plus efficacement contre les troubles de mémoire et sa dégradation. L'objectif de cet ouvrage est de proposer à l'adulte qui souhaite entretenir sa mémoire du quotidien des exercices de différents niveaux de difficulté et ludiques. Les premières pages du cahier expliquent clairement comment améliorer sa mémoire grâce à une approche scientifique vulgarisée et des explications claires et pratiques. Un test de départ conduit à choisir son parcours pour adapter et optimiser l'utilisation de ce cahier. Les exercices sont en effet proposés selon trois niveaux de progression : novice, medium et expert. Enrichi de méthodes et de conseils, cet ouvrage permet de travailler trois aspects de la mémoire du quotidien : apprendre à la soulager avec des astuces mnémotechniques, la mémoire des nombres (utile pour se souvenir du code de la carte bleue, de ses mots de passe...), la mémoire de travail (sert à stocker et à manipuler des informations pendant quelques secondes en vue de les utiliser pour accomplir une tâche). A la fin du cahier sont proposées les solutions aux exercices et une partie " pour aller plus loin " afin d'utiliser les méthodes dans la vie de tous les jours.