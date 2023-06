Mettre au monde le patrimoine

Silex, tessons, ossements... les vestiges jonchent nos sols, affleurent de la terre, émergent des mers. Présents et hérités du passé, ils sont partout et invisibles à la fois. Quand et comment deviennent-ils visibles – c'est-à-dire, à proprement parler, vestiges ? C'est tout l'objet de ce petit texte d'Anne Lehoërff, tiré de sa leçon inaugurale de la Chaire d'excellence Archéologie et patrimoine " du musée de l'Homme. Selon l'autrice, la réponse est à chercher, précisément, à l'articulation entre ces deux notions. Tel un accoucheur, l'archéologue met au monde, au sens le plus littéral du terme, le patrimoine. Un nouveau cycle de vie s'engage pour les débris du passé dès qu'ils intègrent la chaîne opératoire de fouille : ils deviennent des objets aux enjeux scientifiques et parfois sociétaux, les vestiges servant souvent de socle symbolique à la fondation des sociétés. Dès lors, Anne Lehoërff n'hésite pas à prendre position et à soulever des questions aussi contemporaines qu'épineuses, des fouilles sauvages à la restitution aux pays d'origine des objets hérités des fouilles du passé colonial...