Sacha Tome 1 : Dans tous ses états

Avoir quatorze ans, pour Sacha comme pour les autres, c'est la super galère ! Sauf que Sacha, justement, n'est pas tout à fait comme les autres... pour lui, c'est encore pire ! Car depuis qu'il a malencontreusement touché une pierre mystérieuse, l'adolescent se réveille chaque matin avec un nouveau pouvoir ! Sauf que ce qui ressemble à l'introduction d'une incroyable histoire de super-héros signe plutôt pour lui le début des complications... En effet, c'est peu dire que ses pouvoirs ne sont pas particulièrement utiles : souvent même embarrassants, ils sont parfois carrément incompatibles avec une vie de collégien. Aux devoirs sur tables, profs de sports sadiques, parents qui fichent la honte, filles impressionnantes et caïds qui cherchent la bagarre s'ajoutent donc pour Sacha la gestion de ses capacités hors du commun, ridicules et imprévisibles. Invisibilité, transformation en aliments ou animaux, taille aléatoire, ventre qui parle, boucles temporelles, téléportation, ou capacité à voir les gens tous nus (oui, même papi et mamie ! )... Avoir quatorze ans pour Sacha, c'est un vrai parcours du combattant !