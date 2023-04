La grande aventure d'une chenille

Papille est une chenille gourmande qui grignote tout sur son passage. Rassasiée, elle s'enveloppe dans son cocon. Elle est prête pour sa transformation. Suis-la dans cette belle aventure ! Un éveil à la nature Ce titre s'intègre dans une collection d'éveil documentaire qui s'apprécie comme une histoire. Une approche à la fois ludique et pédagogique pour connaître les cycles de la nature et s'en émerveiller. Déjà 3 titres parus ("La Graine", "La Goutte d'eau", "Le Têtard") et ce nouveau titre dédié à la transformation d'une chenille en papillon. Un système de découpe très efficace Le système de découpe permet aux enfants de suivre le personnage tout le long et de bien comprendre le cycle de la nature de manière ludique.