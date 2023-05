60 exercices pour prévenir et soulager le mal de dos. Les bonnes postures à adopter au quotidien

Des séances de 15 minutes, trois fois par semaine, pour un dos en bonne santé. Le mal de dos est le mal du siècle. Faute d'activité physique, nous souffrons de plus en plus tôt des articulations et des muscles, sans parler des troubles plus graves tels que l'arthrose lombaire ou l'hernie discale. Si la nécessité du brossage des dents ou de la toilette ne fait de doute pour personne, il en est différemment pour la pratique d'exercices musculaires. Pourtant, un dos en bonne santé implique de lui consacrer du temps régulièrement, afin d'entretenir sa souplesse et son équilibre. Jean-Christophe Berlin, kinésithérapeute spécialisé dans la médecine du sport et la chirurgie du dos, a créé la méthode A4R pour entretenir son dos sur les plans articulaire et musculaire : assouplissement - relâchement musculaire - renforcement musculaire - respiration - retour au calme. Au programme : des séances de 15 minutes 3 fois par semaine, avec 5 exercices à choisir parmi plus de 60 options, pour varier la difficulté et la région concernée : cervicale, dorsale ou lombaire. Jour après jour, le lecteur retrouvera un équilibre entre force et tonicité. Pour éviter à son dos les dangers du quotidien, Jean-Christophe Berlin montre également quelles sont les bonnes postures à adopter pour plusieurs situations courantes (devant l'ordinateur, au volant, en passant l'aspirateur...).