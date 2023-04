Un nouvel imagier de la collection "Mes années pourquoi" pour mettre des mots sur toutes les notions liées au jardin, ce milieu naturel si familier des jeunes enfants, leur premier terrain de jeu et de découvertes. Un documentaire visuel sur les plantes et les animaux du jardin L'enfant explore les différents jardins (jardin public, botanique, japonais, suspendu...) célèbres. Il observe les arbres, arbustes et haies, les fleurs, les légumes, le petit monde de la mare, les animaux en simple visite ou qui s'y nourrissent et s'y abritent. Le plus : une entrée immédiate par l'image, simple et accessible, un vocabulaire riche et précis pour apprendre à nommer. Par une alternance de grandes scènes et de vignettes, l'enfant découvre l'univers foisonnant du jardin et fait ses premiers pas en botanique. S'intéresser au jardin, c'est aussi une initiation à la préservation de l'environnement. Le jardinage, un outil pédagogique On connaît les vertus éducatives du jardinage pour les enfants. Terrain d'expérimentation créative et sensorielle, le jardin est le premier lieu où découvrir la nature. L'enfant qui participe à l'entretien du jardin et à celui du potager apprend énormément sur la nature et le cycle de la vie, mais aussi sur comment bien se nourrir pour être en bonne santé. Par ailleurs, de plus en plus, les enfants jardinent à l'école, dès la maternelle : le jardinage est un excellent outil pédagogique, dont "Mes années pourquoi - Le jardin" sera un support complémentaire idéal, source d'apprentissages autant qu'école de patience. Une imagerie didactique, pour répondre à toutes les questions Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du lecteur en se focalisant sur une question suscitée par la thématique principale, par exemple : "Est-ce qu'on peut cueillir les fleurs ? " ou "Qu'est-ce qu'un mur végétal ? " "Quelle est la différence entre un hibou et une chouette ? " "Qu'est-ce qu'un légume sec ? " Des questions proches des interrogations de l'enfant traitées avec simplicité, sur un ton enjoué, avec un style direct. Un bonus pédagogique supplémentaire ! Et pour apprendre en s'amusant, chaque chapitre se ferme sur une double page d'autoévaluation, qui propose des jeux permettant de valoriser les acquis et l'analyse de l'enfant.