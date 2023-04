Les poèmes des Cahiers de Douai, au programme des 1re générale et technologique, suivis du parcours littéraire associé " Emancipations créatrices " . Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. Les poèmes Dans Les Cahiers de Douai, le jeune Rimbaud livre 22 poèmes où, tour à tour lyrique, satirique ou indigné, il exprime sa révolte contre la société de son temps. Rejetant la bourgeoisie, la guerre et la religion, celui que Verlaine surnommera " l'homme aux semelles de vent " célèbre la nature, le plaisir et la liberté, pour faire de la poésie le lieu d'une véritable émancipation créatrice. Le parcours " Emancipations créatrices" En complément de l'oeuvre, un groupement problématisé de 12 poèmes de poètes et de poétesses, qui permet d'analyser le mouvement libérateur que connaît la poésie à compter de la fin du XIXe siècle, dans le sillage de Rimbaud. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre du nouveau bac : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, des clés pour lire et expliquer des extraits emblématiques - dans le dossier qui suit le texte : - des repères pour la lecture - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac - des prolongements artistiques et culturels sur le thème " Emancipations picturales et naissance de l'art moderne " Les ressources en ligne - Les poèmes étudiés sont associés à une version sonore, enregistrée par un comédien, à laquelle le lycéen peut accéder immédiatement grâce à des mini-liens. - Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera une séquence complète (avec une fiche par séance) et tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.