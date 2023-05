Descriptifs et CCTP de projets de construction

Les descriptifs et les CCTP (Cahiers des Clauses Techniques Particulières) sont des pièces écrites qui accompagnent et complètent les plans de projets de construction. On y décrit les caractéristiques des matériaux, les critères de mise en oeuvre et les dispositions techniques pour conduire les travaux. Destiné aux futurs professionnels et aux professionnels en formation continue, cet ouvrage illustré de nombreux exemples et d'exercices corrigés contient des méthodes de travail et des conseils pratiques, qui seront également appréciés par les artisans en exercice. La quatrième édition a été enrichie et mise à jour, notamment en ce qui concerne les documents de référence (normes, DTU).