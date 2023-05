Pour oser prendre la parole. La méthode simple et efficace pour faire passer des messages impactants

Trois leçons efficaces pour être impactant à l'oral ! Chacun sait parler... Alors de quelle façon la " prise " de parole est-elle un sujet ? La réponse tient dans ce " prendre ", qui change toute la donne. C'est qu'on n'est plus dans la spontanéité - voire l'innocence - de l'élan du " parler " mais dans un exercice à fort enjeu puisque d'autres vont nous observer, écouter, regarder peut-être et juger certainement ! La méthode présentée dans ce livre a été conçue par l'auteure en s'appuyant sur ses compétences et ses expériences, d'abord de journaliste radio, puis de conseil, coach et formatrice en prise de parole. Concret et efficace, ce guide a été enrichi de nombreux outils et techniques utilisés par les conférenciers " TED ", les adeptes du pitch et du storytelling. Pas à pas, vous deviendrez un orateur efficace et serez à même de convaincre tous vos interlocuteurs, que soit lors d'une simple discussion ou devant une assemblée.