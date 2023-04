Gamer Tome 10 : Sauvegarde

La marche de Kostas a dégénéré et s'est transformée en émeute. Laurianne s'en est sortie indemne seulement grâce à Gabryelle. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Pendant que Laurie manifestait contre les brostas, quelqu'un s'en est pris à Guillaume, et le propriétaire de La Grotte a dû être emmené à l'hôpital. Après la manif, Sarah-Jade a changé son fusil d'épaule vis-à-vis de Laurie : la solidarité féminine mènerait-elle enfin à une véritable trêve entre les deux filles ? Laurianne peut-elle envisager une amitié avec son ennemie jurée ? Ce serait vraiment trop zarbi. Une nouvelle saison s'amorce dans l'univers de La Ligue des mercenaires. Un premier tournoi satellite se tiendra là où la Guilde des noobs s'est formée. Si celle-ci arrive à donner une bonne performance, elle prouvera à tout le monde que sa présence en Corée du Sud n'était pas un accident ni une tricherie. Ce sera l'occasion pour ses membres de faire découvrir la ville à leurs adversaires et amis...