The Brave wish revenging T05

Après avoir vaincu le roi des démons, Raul aurait normalement dû devenir le sauveur du monde et être acclamé comme le plus grand des héros... mais les choses se sont passées autrement. La princesse et quelques aristocrates, avides de pouvoir, ont fait massacrer sa famille et ses camarades et l'ont fait accuser du crime. Juste avant de mourir, il plonge du côté obscur et jure de se venger.