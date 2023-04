Lili Bumblebee et l'étrange S.O.S

Lili Bumblebee vit recluse dans sa maison au bord de la mer au milieu d'un capharnaüm comme on n'en a jamais vu ! C'est simple, pour rejoindre sa cuisine, elle doit escalader une vraie montagne - mais pas de celles qui sentent bon les fleurs et l'air pur. Pourtant, même si elle rêve d'aventure et si rien de ce qu'elle accumule ne la satisfait, elle préfère rester là que d'affronter le dehors qui lui fait si peur. Un matin, postée à sa fenêtre comme à son habitude, elle aperçoit un drôle de tas fait de bric et de broc. Et, à son sommet, un bâton qui agite un S. O. S. ! C'est le déclic. Munie d'un solide parapluie protecteur (on ne se refait pas), Lili s'engage dans le sombre labyrinthe de sa maison caverne...